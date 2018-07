Freiburg leiht Sierro nach St. Gallen aus

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Mittelfeldspieler Vincent Sierro an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen verliehen. Der 22 Jahre alte Schweizer war im Januar 2017 vom FC Sion nach Freiburg gekommen und stand seither nur fünfmal für die SC-Profis auf dem Platz. In St. Gallen trifft Sierro auf Trainer Peter Zeidler, unter dem er schon in Sion spielte. Sportchef in St. Gallen ist der ehemalige SC-Profi Alain Sutter.