Freiburg mehrere Wochen ohne Flekken - auch Kwon verletzt

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss mehrere Wochen auf Ersatztorwart Mark Flekken verzichten. Der 26-Jährige erlitt im Training einen Syndesmoseriss am linken Sprunggelenk. Das teilten die Breisgauer am Donnerstag mit. Zudem zog sich Neuzugang Chang Hoon Kwon (25) einen Muskelfaserriss in der Wade zu und fällt drei Wochen aus.