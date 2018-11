Freiburg muss wegen Becherwurf 1000 Euro zahlen

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss wegen des Bierbecherwurfs im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Kurz vor Schluss der Begegnung am 7. Oktober hatte ein Zuschauer den Becher in Richtung des Verteidigers Wendell geworfen und den Brasilianer nur knapp verfehlt. Freiburg hat dem Urteil zugestimmt.