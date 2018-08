Freiburg und San Sebastian trennen sich 1:1

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat seine Sommervorbereitung mit einem Unentschieden beendet. Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt am 20. August trennten sich die Breisgauer 1:1 (1:1) vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian. Juanmi (13.) brachte die Basken in Führung, Nils Petersen glich per Foulelfmeter aus (28.).

Freiburg beendet Testspielphase mit einem 1:1

Am 20. August muss Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus antreten. Fünf Tage später empfängt das Team von Trainer Christian Streich Pokalsieger Eintracht Frankfurt zum ersten Spiel in der Bundesliga.