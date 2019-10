Freiburg verlängert mit Talent Tempelmann

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg baut auf das Talent Lino Tempelmann. Die Breisgauer haben den Vertrag mit dem 20 Jahren alten Mittelfeldspieler verlängert. Über die Vertragsdauer gab der SC wie gewohnt keine Auskunft. Tempelmann kam 2017 von 1860 München nach Freiburg.

Tempelmann hat beim SC Freiburg verlängert © SID

In der aktuellen Saison stand der U20-Nationalspieler sechsmal im Bundesliga-Kader. Am vergangenen Samstag feierte Tempelmann gegen RB Leipzig (2:1) sein Debüt in der Eliteklasse.