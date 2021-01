Freiburg verleiht Itter an Fürth

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg leiht Abwehrspieler Luca Itter bis zum Saisonende an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth aus. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2019 vom VfL Wolfsburg in den Breisgau und kam bisher in drei Bundesligaspielen zum Einsatz.