Freiburgs Ex-Trainer Volker Finke wird 70

Freiburg (SID) - Volker Finke wird am Samstag (24. März) 70 Jahre alt. 16 Jahre lang (1991-2007) war der gebürtige Norddeutsche Trainer beim SC Freiburg, was bis heute Rekord im deutschen Profifußball ist. Unter seiner Regie sind die Freiburger als Außenseiter insgesamt dreimal in die Bundesliga aufgestiegen und haben sich zweimal für den UEFA-Pokal qualifiziert.

Immer noch viel unterwegs: Geburtstagskind Volker Finke © SID

Nach seinem Engagement bei den Urawa Red Diamonds in Japan und als Sportdirektor beim 1. FC Köln durfte Finke 2014 mit Kamerun an der Weltmeisterschaft in Brasilien teilnehmen. Auch heute ist Finke noch viel unterwegs.

"Ich unternehme die Dinge, die mir Spaß machen", sagte Finke dem SID und verwies auf seine neuen Prioritäten. Seit seiner Entlassung Kamerun im Jahr 2015 hat er keinen Trainerjob mehr angenommen. Ab und zu ist er aber auch noch in Sachen Fußball unterwegs. Finkes Expertise im Fußball wird weiterhin geschätzt, sodass er zu Trainerausbildungen auf der ganzen Welt eingeladen wird.