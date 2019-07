Freiburgs Haberer erleidet Bänderriss

Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss in der Vorbereitung auf die kommende Saison auf Janik Haberer verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt im Testspiel gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk und fällt mehrere Wochen aus. Das teilte der Klub am Montag nach einer Kernspinuntersuchung mit. Freiburg startet am 17. August gegen den FSV Mainz 05 in die neue Spielzeit.