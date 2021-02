Freitag, Görlich und Reisch springen um letztes WM-Ticket

Köln (SID) - Die Generalprobe im rumänischen Rasnov wird für drei deutsche Skispringerinnen zur Ausscheidung um den fünften und letzten Platz im Team für die Heim-WM in Oberstdorf. Die Entscheidung fällt nach den drei Springen am Donnerstag (10.30), Freitag (10.30/jeweils Einzel) und Sonntag (9.45 Uhr/Mixed Team) zwischen Selina Freitag, Luisa Görlich und Agnes Reisch. Das teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit.

Selina Freitag kämpft in Rasnov um Platz bei der Heim-WM © SID

Gesetzt für die Titelkämpfe im Allgäu (ab 24. Februar) sind bislang Olympiasiegerin Carina Vogt, Vizeweltmeisterin Katharina Althaus und Juliane Seyfarth, die alle den Weltcup in Rasnov auslassen. Zudem gehört Anna Rupprecht, die in Rumänien am Start ist, zum Team.

Vogt, Althaus und "Sorgenkind" Seyfarth absolvieren mit Bundestrainer Andreas Bauer "eine spezielle WM-Vorbereitung in Garmisch-Partenkirchen", arbeiten "am feinmotorischen Gefühl" und tüfteln am Material.

Die deutschen Skispringerinnen warten noch immer auf ihren ersten Podestplatz in diesem Winter. Während Vogt nach einem Kreuzbandriss erst vor wenigen Wochen in den Weltcup zurückgekehrt ist, springt Althaus den Erwartungen hinterher. Bundestrainer Bauer bezeichnete Team-Weltmeisterin Seyfarth zuletzt als das Sorgenkind der DSV-Mannschaft. In der laufenden Saison ist sie noch nicht über einen 17. Platz hinausgekommen.