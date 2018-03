Freitag mit Bestleistung - DSV-Adler zur Halbzeit auf Platz drei

Planica (SID) - Die deutschen Skispringer liegen beim letzten Mannschafts-Wettbewerb des Weltcup-Winters auf Podestkurs. Nach dem ersten Durchgang beim Skifliegen in Planica sind die DSV-Adler Dritter. Das Team um Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), dem Bundestrainer Werner Schuster trotz Formschwäche das Vertrauen geschenkt hatte, geht mit 749,2 Punkten und einem hauchdünnen Vorsprung auf den viertplatzierten Gastgeber Slowenien (748,2) ins Finale.

Richard Freitag flog auf 243 Meter © SID

In Führung liegen die seit mehr als drei Jahren in Mannschaftsfliegen ungeschlagenen Norweger (818,2) mit deutlichem Polster zu Polen (759,8).

Bester der DSV-Adler war Richard Freitag (Aue), der seine persönliche Bestleistung um sechseinhalb Meter auf 243,0 m steigerte und hinter Polens Topstars Kamil Stoch (248,5) sowie Weltmeister Daniel Andre Tande (Norwegen/243,5) die zweitgrößte Weite im ersten Durchgang erzielte.

Wellinger, der am Donnerstagtag in der Qualifikation zum ersten Einzelwettkampf ausgeschieden war, zeigte mit 212,5 m seinen besten Flug in Planica. Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der im völlig verunglückten Probesprung knapp einen Sturz vermieden hatte, kam auf starke 235,0 m. Stephan Leyhe (Willingen) sprang mit 214,5 m solide.

Im Vorjahr war das deutsche Team in Planica Zweiter geworden, dies ist die einzige Podestplatzierung in einem Weltcup-Mannschaftsfliegen seit 2012. Bei den beiden bisherigen Teamfliegen in dieser Saison waren die DSV-Adler bei der WM in Oberstdorf sowie in der Vorwoche beim Weltcup in Vikersund jeweils Vierte geworden.