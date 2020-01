Freitag weiter nicht im Weltcup-Aufgebot

Köln (SID) - Nach seinem vorzeitigen Ausstieg aus der Vierschanzentournee gehört Richard Freitag (Aue) auch weiterhin nicht zum Weltcup-Team der deutschen Skispringer. Das geht aus dem Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die Springen am kommenden Wochenende in Val di Fiemme hervor. Angeführt wird das Aufgebot vom Tournee-Dritten Karl Geiger.

Der Team-Olympiadritte Freitag war beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf Ende Dezember bereits in der Qualifikation gescheitert und war daraufhin wegen Formschwäche vorübergehend aus dem Weltcup ausgestiegen. Sein bislang bestes Saisonergebnis ist der 15. Platz in Kuusamo.