French Open: Aus für Petkovic in der dritten Runde

Paris (SID) - Andrea Petkovic ist als letzte deutsche Spielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die 31-Jährige aus Darmstadt unterlag in der dritten Runde der Weltranglistenachten Ashleigh Barty aus Australien mit 3:6, 1:6. Das Match auf dem Court Suzanne Lenglen dauerte nur 60 Minuten, dann schlug Petkovic, die zu keiner Zeit an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen konnte, beim ersten Matchball für Barty eine Vorhand ins Aus.