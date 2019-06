French Open: Doppel-Titel für Babos/Mladenovic

Paris (SID) - Die Ungarin Timea Babos und die Französin Kristina Mladenovic haben bei den French Open ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Damen-Doppel gewonnen. Die in Roland Garros an Nummer zwei gesetzten WTA-Champions besiegten die ungesetzten Chinesinnen Duan Yingying/Zheng Saisai in einem einseitigen Finale auf dem Court Philippe Chatrier mit 6:2, 6:3.

Strahlende Siegerinnen: Babos und Mladenovic © SID

Babos und Mladenovic, die ein gemeinsames Preisgeld von 580.000 Euro erhielten, hatten bereits die Australian Open 2018 gewonnen. Für Mladenovic ist es der dritte Grand-Slam-Titel. Mit der Französin Caroline Garcia siegte sie auch 2016 in Roland Garros. Darüber hinaus übernimmt Mladenovic am Montag auch die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste.