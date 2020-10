French Open: Frankfurter Pütz verpasst Doppel-Halbfinale

Paris (SID) - Der Frankfurter Tim Pütz hat im Doppelwettbewerb der French Open den Halbfinaleinzug denkbar knapp verpasst. Der 32 Jahre alte frühere Davis-Cup-Spieler unterlag mit seinem dänischen Partner Frederik Nielsen am späten Montagabend bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris dem topgesetzten Doppel Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien 7:6 (12:10), 4:6, 6:7 (7:9).

Pütz und Nielsen verpassen das Halbfinale in Paris © SID

Die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies kämpfen am Dienstag ebenfalls um den Einzug in die Vorschlussrunde. Ihre Gegner sind die an 13 gesetzten Briten Jamie Murray/Neal Skupski.