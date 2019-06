French Open: Halep stürmt im Eiltempo ins Viertelfinale

Paris (SID) - Titelverteidigerin Simona Halep ist bei den French Open im Eiltempo ins Viertelfinale gestürmt. Die an Position drei gesetzte Rumänin siegte gegen die Polin Iga Swiatek in nur 45 Minuten mit 6:1, 6:0 und trifft in der Runde der letzten Acht auf Amanda Anisimova (USA) oder Aliona Bolsova (Spanien).

Simona Halep steht im Viertelfinale von Paris © SID

Zuvor waren bereits Ashleigh Barty aus Australien und Madison Keys aus den USA ins Viertelfinale eingezogen. Barty, die in der dritten Runde Andrea Petkovic aus Darmstadt in zwei Sätzen bezwungen hatte, gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:3, 3:6, 6:0. Die 20 Jahre alte Kenin hatte zuvor Serena Williams ausgeschaltet.

Bartys Viertelfinalgegnerin Keys, Nummer 14 der Weltrangliste, besiegte die Tschechin Katerina Siniakova mit 6:2, 6:4. Keys hatte im Vorjahr in Roland Garros im Halbfinale gestanden. Für Barty, Nummer acht der Weltrangliste, ist das Erreichen des Viertelfinales der größte Erfolg bei einem Grand Slam.

Bereits am Vortag waren Vorjahresfinalistin Sloane Stephens (USA), Johanna Konta (Großbritannien), Petra Martic (Kroatien) und Marketa Vondrousova (Tschechien) ins Viertelfinale eingezogen.