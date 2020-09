French Open: Kvitova gewinnt erstes Match des Tages - deutsche Profis warten

Paris (SID) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat an einem verregneten Vormittag in Paris das erste Match des Tages der French Open gewonnen. Die 30 Jahre alte Tschechin schlug die französische Außenseiterin Oceane Dodin 6:3, 7:5 und zog damit in die zweite Runde ein.

Kvitova gewinnt ihr Auftaktmatch gegen Oceane Dodin © SID

Das Match wurde auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen, der seit diesem Jahr über ein bewegliches Dach verfügt. Auf den Außenplätzen konnte dagegen zunächst nicht gespielt werden. Der Start des Matches von Andrea Petkovic (Darmstadt) gegen Zwetana Pironkowa (Bulgarien), wie Kvitovas Duell für 11.00 Uhr angesetzt, verzögerte sich entsprechend.

Auch die Wartezeit vier weiterer deutscher Profis um Angelique Kerber (Kiel) nahm durch den Regen zu.