French Open: Mischa Zverev erneut in Runde eins gescheitert

Paris (SID) - Mischa Zverev ist bei seiner achten Teilnahme an den French Open zum siebten Mal bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 31 Jahre alte Hamburger unterlag dem Franzosen Richard Gasquet mit 3:6, 4:6, 3:6. Lediglich im vergangenen Jahr hatte der ältere Bruder von Alexander Zverev in Roland Garros immerhin die dritte Runde erreicht. Er ist diesmal der zweite von zehn gestarteten deutschen Männern, der sein Auftaktmatch verlor.