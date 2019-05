French Open: Nadal nach Sieg gegen Hanfmann jetzt gegen Maden

Paris (SID) - Yannick Hanfmann hat am zweiten Turniertag der French Open von Sandplatzkönig Rafael Nadal wie erwartet eine Lehrstunde erhalten. Der 27 Jahre alte Stuttgarter, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, unterlag dem Titelverteidiger und elfmaligen Gewinner in Roland Garros mit 2:6, 1:6, 3:6. Der 180. der Weltrangliste wehrte sich auf dem Hauptplatz "Philippe Chatrier" immerhin 1:57 Stunden nach Kräften, verlor aber auch sein drittes Match bei einem Grand Slam.

Yannick Hanfmann chancenlos gegen Rafael Nadal © SID

Nächster Gegner von Nadal ist erneut ein Deutscher: Yannick Maden gelang es im dritten Anlauf, erstmals die zweite Runde eines der vier größten Turniere zu erreichen. Der 29 Jahre alte Stuttgarter besiegte in einem 3:06 Stunden dauernden Duell zweier Qualifikanten Kimmer Coppejans aus Belgien mit 7:6 (7:0), 7:5, 6:3. Maden ist der dritte von zehn deutschen Männern, der sein Auftaktmatch gewinnen konnte.

Mischa Zverev (Hamburg) ist dagegen bei seiner achten Teilnahme in Roland Garros zum siebten Mal in der ersten Runde gescheitert. Der 31 Jahre alte Hamburger unterlag dem Franzosen Richard Gasquet mit 3:6, 4:6, 3:6. Lediglich im vergangenen Jahr hatte der ältere Bruder von Alexander Zverev in Roland Garros immerhin die dritte Runde erreicht.