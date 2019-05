French Open: Otte und Siegemund in der zweiten Runde

Paris (SID) - "Lucky Loser" Oscar Otte hat bei den French Open in Paris als erster von 18 deutschen Tennisprofis die zweite Runde erreicht. Der 25 Jahre alte Kölner, der nach der Absage von Nick Kyrgios (Australien) in das Hauptfeld gerutscht war, besiegte den Tunesier Malik Jaziri mit 6:3, 6:1, 4:6, 6:0. Otte trifft in seinem erst fünften Match bei einem großen Turnier auf Roger Federer (Schweiz), der das Turnier 2009 gewonnen hatte.

Oscar Otte in der zweiten Runde der French Open © SID

Als erste der sieben deutschen Frauen erreichte Laura Siegemund (Metzingen) die zweite Runde. Sie besiegte Sofja Schuk (Russland) mit 6:3, 6:3 und trifft nun auf Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 15).

Maximilian Marterer (Nürnberg) kann seine Erfolge aus dem Vorjahr, als er erst im Achtelfinale am späteren Turniersieger Rafael Nadal (Spanien) gescheitert war, dagegen nicht wiederholen. Der 23 Jahre alte Franke unterlag im Anschluss an die Niederlage von Angelique Kerber auf dem Hauptplatz "Philippe Chatrier" dem Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) mit 2:6, 2:6, 6:7 (4:7).