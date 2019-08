French-Open-Sieger Krawietz/Mies im Achtelfinale in New York

New York (SID) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies stehen in New York im Achtelfinale. Das an Nummer zwölf gesetzte Doppel aus Coburg und Köln gewann in der zweiten Runde der US Open gegen Martin Damm/Toby Alex Kodat aus den USA 6:2, 7:5.

Krawietz und Mies erreichen das US-Open-Achtelfinale © SID

In der ersten Runde hatten Krawietz und Mies ihren ersten Sieg auf Grand-Slam-Ebene seit dem überraschenden Titel in Paris gefeiert. Dazwischen hatten sie auf der Tour lediglich zwei Spiele gewonnen, in Wimbledon schied das Duo bereits in der ersten Runde aus.