French Open: Stebe chancenlos gegen Chatschanow

Paris (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) ist bei den French Open in Paris erwartungsgemäß in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige war gegen den an Nummer zehn gesetzten Russen Karen Chatschanow über weite Strecken chancenlos und unterlag nach 1:39 Stunden in drei Sätzen 1:6, 1:6, 4:6. Von elf gestarteten Herren haben damit fünf die zweite Runde erreicht.