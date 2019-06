French Open: Vorjahresfinalistin Stephens gescheitert

Paris (SID) - Vorjahresfinalistin Sloane Stephens (USA) ist bei den French Open in Paris im Viertelfinale gescheitert. Die US-Open-Siegerin von 2017 verlor überraschend deutlich mit 1:6, 4:6 gegen Johanna Konta, die als erste Britin seit Jo Durie 1983 das Halbfinale in Roland Garros erreichte. Konta, die zuvor bei den Australian Open 2016 und in Wimbledon 2017 die Runde der letzten Vier erreicht hatte, trifft nun auf Marketa Vondrousova (Tschechien) oder Petra Martic (Kroatien).