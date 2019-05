French Open: Zverev erreicht mühelos die dritte Runde

Paris (SID) - Alexander Zverev (Hamburg) hat bei den French Open in Paris im Eiltempo die dritte Runde erreicht. Nach seinem mehr als vierstündigen Fünfsatz-Krimi in der ersten Runde gegen Johan Millman (Australien) besiegte der Weltranglistenfünfte den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer in 1:59 Stunden mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Der ATP-Champion trifft in Roland Garros nun auf Dusan Lajovic (Serbien/Nr. 30).