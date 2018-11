Freund bleibt vor Saisonstart bescheiden: "Die Tournee kommt zu früh"

Köln (SID) - Der ehemalige Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat kurz vor dem Saisonstart die Erwartungen zumindest für die Vierschanzentournee gedämpft. Sein Fokus liege auf der WM Ende Februar in Seefeld, sagte der 30-Jährige der Rheinischen Post: "Die Tournee wird für mich zu früh kommen, da bin ich Realist genug. Bis zur WM kann sich schon noch was entwickeln."

Severin Freund hat die Erwartungen an sich gedämpft © SID

Freund wird beim Saisonstart am Wochenende im polnischen Wisla noch fehlen und eine Woche später in Kuusamo (Finnland) sein Comeback geben. Hinter dem ehemaligen Gewinner des Gesamtweltcups liegen zwei Kreuzbandrisse und fast zwei Jahre ohne Wettkampf. "Die zwei Jahre ohne Sprünge haben ihre Spuren hinterlassen. Es geht nicht so leicht", sagte Freund.

Langfristig hoffe er aber auf eine Rückkehr in die Weltspitze. "Für die Restkarriere, wie lange die dann auch immer dauern wird, ist das Ziel, wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen", sagte Freund. Mit der nordischen WM 2021 in Oberstdorf habe er noch "ein attraktives Fernziel".

An einen Rücktritt habe er in der langen Pause nicht gedacht. Zwar sei "die Motivation nicht immer gleich hoch" gewesen, er sei aber "nie an den Punkt gekommen, an dem ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr uns lasse es sein."