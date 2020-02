Freund feiert in Rasnov Weltcup-Comeback

Köln (SID) - Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund feiert nach fast 14 Monaten Pause sein Comeback im Weltcup. Der 31-Jährige aus Rastbüchl gehört im rumänischen Rasnov am Wochenende erstmals seit der ersten Hälfte der Vierschanzentournee 2018/19 wieder zum deutschen Team.

Severin Freund mit Comeback in Rasnov © SID

"Ich bin so glücklich, bekannt geben zu dürfen, dass ich in Rasnov springen werde. Das Training lief gut, und ich freue mich, endlich wieder im Wettkampf springen zu dürfen", sagte der einstige Gesamtweltcup-Sieger: "Seit dem letzten Wettkampf ist eine lange Zeit vergangen, das wird sicher aufregend und extrem spannend. Ich kann bisher noch nicht sagen, wo ich stehen werde, werde sicher schlauer sein, wenn das Wochenende vorbei ist."

Bundestrainer Stefan Horngacher meinte: "Severin konnte nach seiner Rücken-OP Ende November in den letzten Wochen wieder konstant trainieren und hat gerade in der letzten Einheit in Planica einen guten Eindruck hinterlassen hat. Wir freuen uns, dass sich Severin wieder mit der internationalen Sprungelite messen kann, um zu sehen, wo er im internationalen Vergleich aktuell rangiert."

Freund ersetzt den formschwachen Teamweltmeister Richard Freitag in Rasnov, wo stehen auf der kleinsten Schanze des Weltcups am Donnerstag die Qualifikation und am Freitag sowie am Samstag zwei Einzelspringen anstehen.

Freund hatte nach zwei Kreuzbandrissen Ende 2018 sein Comeback gegeben, den Anschluss an die Weltspitze aber nicht geschafft. Eine Meniskusoperation im Februar 2019 beendete dann seine Saison vorzeitig. In der Vorbereitung auf die laufende Saison kehrte er auf die Schanze zurück, musste aber wegen Rückenproblemen den geplanten Wettkampfeinstieg verschieben und auf den Start bei der Vierschanzentournee verzichten.