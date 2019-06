Freund verlängert Vertrag bei RTL

Köln (SID) - Der frühere Fußball-Europameister Steffen Freund (49) hat seinen Vertrag als TV-Experte beim Fernsehsender RTL um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Kölner Sender am Dienstag bekannt. Freund fungiert bei den Spielen der Nationalmannschaft sowie in der Europa League als Co-Kommentator. Zudem ist er in der Highlight-Sendung "100% Bundesliga – Fußball bei Nitro", die montags nach den Bundesliga-Spieltagen ausgestrahlt wird, als Experte tätig.