Freund zum Abschluss in Sapporo mit Lichtblick

Sapporo (SID) - Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat zum Abschluss des dreitägigen Continental Cups im japanischen Sapporo sein bestes Resultat erzielt. Der 30 Jahre alte Niederbayer belegte am Sonntag auf der Olympiaschanze von 1972 den fünften Platz, nachdem er in den ersten beiden Springen nur 13. und 20. geworden war.

Severin Freund springt im Continental Cup © SID

Freund war zweitbester Deutscher hinter Martin Hamann (Aue), der wie am Vortag auf Platz drei flog. Andreas Wank (Hinterzarten), wie Freund Team-Olympiasieger von 2014, kam auf Rang zwölf. Sieger in allen drei Springen im Rahmen der zweitklassigen Wettkampfserie wurde der Österreicher Clemens Aigner. Der Weltcup, aus dem sich Freund zurzeit verabschiedet hat, macht am kommenden Wochenende in Sapporo Station.

Freund, der nach zwei Kreuzbandrissen sein Comeback gefeiert hatte, kämpft um die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Seefeld (19. Februar bis 3. März). Das WM-Ticket scheint aber derzeit in weiter Ferne. Aus der Vierschanzentournee zum Jahreswechsel war der frühere Weltcup-Gesamtsieger nach zwei Springen ausgestiegen und tritt seitdem im Continental Cup an, in dem er in Bischofshofen als Dritter zunächst ein Erfolgserlebnis verbucht hatte.