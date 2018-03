Friedrichshafen im Bundesliga-Halbfinale

Köln (SID) - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist problemlos ins Play-off-Halbfinale der Bundesliga eingezogen und hat seine eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen setzte sich am Samstag beim TV Bühl mit 3:0 (25:23, 25:16, 25:16) durch und feierte wettbewerbsübergreifend den 37. Sieg in Folge.

Ohne Probleme im Halbfinale: VfB Friedrichshafen © SID

Die Best-of-Three Serie des Viertelfinals entschied Friedrichshafen mit 2:0 für sich und geht mit Rückenwind in das Top-Sechs-Hinspiel der Champions League beim polnischen Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle am kommenden Mittwoch.

Die weiteren Favoriten verpassten am Samstag in fremder Halle dagegen die Entscheidung. Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys unterlag beim SVG Lüneburg mit 1:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:27), die United Volleys RheinMain mussten sich dem TSV Herrsching gar mit 0:3 (20:25, 26:28, 21:25) geschlagen geben. In beiden Serien steht es nun 1:1, am 8. April werden die Halbfinalteilnehmer in Berlin und Frankfurt ermittelt.

Am Sonntag (18.00 Uhr) steht zudem im vierten Viertelfinale das zweite Duell zwischen den Alpenvolleys Haching und den Powervolleys Düren an. Düren hatte das erste Spiel für sich entschieden.