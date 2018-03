Friedrichshafen zum 15. Mal Volleyball-Pokalsieger

Mannheim (SID) - Der VfB Friedrichshafen ist seiner Favoritenrolle beim Volleyball-Pokalfinale in Mannheim gerecht geworden und hat zum insgesamt 15. Mal den Titel gewonnen. Der VfB setzte sich gegen die Bisons Bühl klar mit 3:0 (25:20, 25:8, 25:21) durch. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen ist damit wettbewerbsübergreifend seit 31 Spielen ungeschlagen.

Der VfB Friedrichshafen ist erneut Pokalsieger © SID

"Wir waren der Favorit, wir haben schon 30 Spiele gewonnen, da wollten wir das 31. auch gewinnen. Im dritten Satz haben wir den Punkt zum 22:20 gemacht, und dann weißt du: Das Pokalfinale ist vorbei. Dann denkt der Gegner: Ach, schon wieder Friedrichshafen", sagte Heynen.

Vor 11.354 Zuschauern in der SAP-Arena geriet der Sieg des Favoriten nie ernsthaft in Gefahr. Bühl, das bereits beide Partien in der Bundesliga gegen Friedrichshafen, klar mit 0:3 verloren hatte, konnte auch im dritten Aufeinandertreffen der Saison nicht mithalten.

Bei den Frauen setzte sich der Dresdner SC mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) gegen den VC Wiesbaden durch. Für Dresden ist es der fünfte Pokalsieg in der Vereinsgeschichte.