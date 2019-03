Friedsam bricht bei Erstrunden-Aus in Miami ein

Miami (SID) - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim Turnier in Miami in der ersten Runde ausgeschieden. Die 25-Jährige aus Neuwied unterlag in ihrem Auftaktmatch der Australierin Ajla Tomljanovic nach gutem Beginn letztlich klar 6:4, 3:6, 0:6.

Friedsam ist beim Turnier in Miami ausgeschieden © SID

Friedsam, die nach zwei Schulteroperationen und 18 Monaten Zwangspause derzeit nicht in der Weltrangliste geführt wird, verlor nach dem 3:3 in Satz zwei die letzten neun Spiele in Serie. Das zuvor einzige Duell mit Tomljanovic hatte Friedsam 2013 in Nanjing/China gewonnen.

Bereits am Mittwoch hatte Andrea Petkovic (Darmstadt) beim Millionenturnier in Florida gegen Amanda Anisimova (USA) 4:6, 3:6 verloren.

Das Herren- und Damen-Turnier in Miami findet nach 34 Jahren auf der Halbinsel Key Biscayne in diesem Jahr zum ersten Mal im Hard Rock Stadium, der Spielstätte des Footballteams Miami Dolphins, statt. Es ist das zweite Masters-Turnier im ATP-Kalender und das zweite Premier Mandatory der WTA Tour.