Friedsam und Petkovic scheitern auf Mallorca in erster Runde

Palma de Mallorca (SID) - Die deutschen Tennisprofis Andrea Petkovic (Darmstadt) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) sind beim WTA-Turnier auf Mallorca an ihren Auftakthürden gescheitert. Petkovic (31) unterlag in der ersten Runde der mit 250.000 Euro dotierten Rasenveranstaltung der an Nummer vier gesetzten Belgierin Elise Mertens mit 2:6, 2:6. Friedsam (25) musste sich der Chinesin Wang Yafan 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Friedsam scheiterte auf Mallorca in der ersten Runde © SID

Die topgesetzte Angelique Kerber (Kiel), letzte verbliebene Deutsche im Tableau, bekommt es am Dienstag zum Auftakt mit der Qualifikantin Ysaline Bonaventure (Belgien) zu tun.