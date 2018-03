Frisch Auf Göppingen als Gruppensieger ins EHF-Cup-Viertelfinale

Zagreb (SID) - Handball-Bundelsigist Frisch Auf Göppingen hat sich im EHF-Cup der Männer vorzeitig als Sieger der Gruppe C für das Viertelfinale qualifiziert. Der erste deutsche Europapokalsieger feierte beim kroatischen Tabellenzweiten RK Nexe mit 27:24 (15:8) den fünften Sieg im fünften Spiel und ist damit auch bei einer Niederlage zum Gruppenabschluss am Samstag (31. März) gegen den slowenischen Vertreter RD Koper nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Frisch Auf Göppingen hat das Viertelfinale erreicht © SID

Göppingens erfolgreichster Werfer war Marcel Schiller mit sechs Treffern. Marco Rentschler und Kresimir Kozina erzielten jeweils fünf Tore für die Mannschaft von FA-Trainer Rolf Brack.

Durch Göppingens Viertelfinal-Einzug beendet das Bundesliga-Trio im "kleinen Europacup" die Vorrunde ohne Ausfall. Der SC Magdeburg steht unabhängig von seinem schon feststehenden Erfolg in der Gruppe A als Endrunden-Gastgeber bereits als "Final Four"-Teilnehmer fest, während der frühere Klubweltmeister Füchse Berlin sich in der Gruppe B ebenfalls schon einen Platz in der Runde der besten Acht gesichert hat.