Fritz-Walter-Medaillen an Havertz, Katterbach und Pawollek

Frankfurt/Main (SID) - Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen und Noah Katterbach (1. FC Köln) erhalten in diesem Jahr vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Fritz-Walter-Medaillen in Gold. Als beste Juniorin zeichnet der DFB Tanja Pawollek vom 1. FFC Frankfurt aus. Die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball wird am 9. September am Rande des Länderspiels zwischen der Nationalmannschaft und Peru verliehen.

Kai Havertz erhält die goldene Fritz-Walter-Medaille © SID

"Die Preisträgerinnen und Preisträger verfügen über außerordentliche Qualitäten, großen sportlichen Ehrgeiz und zeichnen sich auch abseits des Platzes durch ihren Teamgeist und ihr Auftreten aus", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften: "Wichtig ist uns, dass die Talente diese Medaille als großen Ansporn verstehen: Ihr Ziel muss es sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit sie später einmal in unserer jeweiligen A-Nationalmannschaft ankommen."

In der Vergangenheit hatten unter anderem Anja Mittag (2005), Babett Peter (2007), Toni Kroos (2008) und Timo Werner (2013) die Auszeichnung erhalten.

Havertz, der die Medaille als bester Spieler im U19-Bereich verliehen bekommt, ist der jüngste Spieler mit mehr als 50 Bundesliga-Einsätzen (54 Spiele, sieben Tore). Noah Katterbach erhält die nach dem deutschen Ehrenspielführer Fritz Walter benannte Medaille in der U17-Kategorie. Der Außenverteidiger absolvierte bislang 14 Nachwuchs-Länderspiele und erzielte zwei der fünf deutschen Treffer bei der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft. Tanja Pawollek hat bereits 44 Partien (drei Tore) für Frankfurt absolviert. Im August nimmt die Defensivspielerin, die auf bislang 44 U-Länderspiele kommt, mit der U20-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Frankreich teil.