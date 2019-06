Frodeno verzichtet auf Titelverteidigung bei Halbdistanz-WM

Frankfurt/Main (SID) - Der zweimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno verzichtet zugunsten der WM auf eine Titelverteidigung über die Halbdistanz. Anstatt in Nizza am 7. September zu starten, will der 37-jährige Kölner die Wochen vor dem Saisonhöhepunkt auf Hawaii (12. Oktober) zur Vorbereitung nutzen. Das bestätigte Frodeno dem Portal tri-mag.de.

Jan Frodeno will beim Ironman 2019 wieder angreifen © SID

Demnach liege sein Fokus "zu 110 Prozent" auf der WM, sagte Frodeno. Der Weltmeister von 2015 und 2016 wird am Sonntag bei der EM in Frankfurt/Main starten. Bereits Anfang September will er dann nach Hawaii reisen, um sich ideal für das Rennen in Kona vorzubereiten.