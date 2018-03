Frühere Nowitzki-Gefährten Nash und Kidd in der Hall of Fame

Springfield (SID) - Zwei langjährige Teamkollegen von Dirk Nowitzki sind am Samstag in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen worden. Der Kanadier Steve Nash (44), der von 1998 bis 2004 mit Nowitzki bei den Dallas Mavericks spielte, und Jason Kidd (45), 2011 mit "Dirkules" und den Mavericks Meister, gehören zu den 13 neuen Mitgliedern der Ruhmeshalle in Springfield/Massachusetts.

Neu in der Hall of Fame des Basketballs: Steve Nash © SID

Zu den Neuzugängen gehören zudem die früheren NBA-Stars Ray Allen, Grant Hill, Maurice Cheeks, Charlie Scott und Dino Radja, College-Trainerikone Lefty Driesell, die Funktionäre Rod Thorn und Rick Welts, die einstigen Top-Spielerinnen Katie Smith und Tina Thompson sowie die bereits 1971 verstorbene Ora Mae Washington, die wohl beste afroamerikanische Basketballerin in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die Hall of Fame zählt seit ihrer Gründung im Jahr 1959 damit mittlerweile 395 Mitglieder.