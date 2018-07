Frühere WM-Zweite Gräßler beendet Skisprung-Karriere

Klingenthal (SID) - Die ehemalige Vizeweltmeisterin Ulrike Gräßler (Klingenthal) hat am Freitag ihren Rücktritt vom Skispringen erklärt. "Seit einer Weile steht es für mich schon fest, dass ich nicht mehr von den Schanzen dieser Welt springen werde", schrieb die 31-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Gräßler war im Dezember 2015 schwer gestürzt und konnte erst fast zwei Jahre später wieder einen Sprung absolvieren. In der Saison 2017/18 kehrte sie in den Weltcup zurück.

Gräßler beendet mit 31 Jahren ihre Skisprung-Karriere © SID

"Ich hätte es gerne noch bis Oktober dieses Jahres probiert und dann entschieden, ob ich den Anschluss zur Weltspitze noch einmal schaffe", so Gräßler. Doch ohne Kaderstatus im Deutschen Skiverband und damit ohne Aussicht auf Trainingslehrgänge mit dem Nationalteam sowie Freistellungen von der Bundespolizei sehe sie sich nicht mehr in der Lage, diesen Sport professionell genug auszuführen. "Körperliche Einschränkungen, besonders in der Beweglichkeit im Knie und Fußgelenk, spielten bei meiner Entscheidung ebenfalls eine Rolle", so Gräßler.

Die zweimalige deutsche Meisterin, die 2009 bei der WM-Premiere der Frauen in Liberec Silber von der Normalschanze gewann, kündigte an, sich nun auf ihre Karriere bei der Bundespolizei sowie auf das Familienleben zu konzentrieren.