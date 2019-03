Früherer Chelsea-Star Essien wechselt nach Aserbaidschan

Baku (SID) - Der ehemalige Champions-League-Sieger Michael Essien (36) setzt seine Fußball-Karriere nach einem Jahr Pause in Aserbaidschan fort. Der Ghanaer, der 2012 mit dem FC Chelsea die Königsklasse gewonnen hatte, unterschrieb einen Vertrag als Spieler und U19-Trainer in Personalunion beim aserbaidschanischen Erstligisten FK Sabail. Beheimatet ist der Klub in der Hauptstadt Baku.

Essien hat einen Vertrag bei FK Sabail unterzeichnet © SID

Nach seinem Abgang von den Blues spielte Essien noch für den AC Mailand und den griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen, ehe er von März 2017 bis März 2018 für den indonesischen Klub Persib Bandung aktiv war. Seither war Essien vereinslos. Zu seinen größten Erfolgen gehören neben dem Champions-League-Sieg 2012 auch zwei englische Meistertitel. 2006 und 2014 gehörte er zum ghanaischen WM-Kader.