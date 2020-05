Früherer Eishockey-Nationalspieler Schiller verstorben

Köln (SID) - Das deutsche Eishockey trauert um den früheren Nationalspieler Peter Schiller. Der gebürtige Selber verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 62 Jahren an Herzversagen. In seiner Karriere absolvierte Schiller 94 Länderspiele, darunter auch bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary. Mit dem Kölner EC wurde er viermal Meister, außerdem trug er die Trikots des Mannheimer ERC und des EHC Dynamo Berlin, wo er wegen einer Bandscheibenverletzung seine Karriere beendete.

Peter Schiller verstarb im Alter von 62 Jahren © SID

"Herzliches Beileid an die Familie Schiller. Der deutsche Eishockeysport verliert eine national und international prägende Persönlichkeit - geschätzt von Mannschaftskameraden, Gegnern und Zuschauern. Es bleiben viele Erinnerungen an eine großartige, gemeinsame Zeit in der Nationalmannschaft", sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).