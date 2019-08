Früherer Jugendtrainer: Coutinho "eher schüchtern"

München (SID) - Bayern München muss trotz des Hypes um Coutinho keine Extravaganzen des Neuzugangs fürchten. Das zumindest behauptet Rodney Concalves, der Jugendtrainer und langjährige Förderer des Brasilianers. "Verglichen mit Neymar, der zum Popstar wurde, hat Coutinho länger gebraucht, um die Welt des Fußballs zu verstehen, die ihn umgibt. Er macht auch bis heute mehr sein eigenes Ding", sagte Concalves im Sportbuzzer-Interview.

Gefeierter Bayern-Neuzugang: Philippe Coutinho © SID

"Coutinho war schon immer eher schüchtern. Als wir den U17-Titel gegen Santos gefeiert haben, saß Philippe, der gerade Meister geworden und an Inter verkauft worden war, in der Ecke, in sich gekehrt. Neymar, der verloren hatte, wurde von der Menge in den Klamotten seines Sponsors gefeiert", berichtete Concalves. Er glaubt, dass Coutinho beim FC Barcelona wegen der Omnipräsenz von Lionel Messi gescheitert sei: "Fast jeder Spieler wird da Probleme haben. Neymar hat Barcelona ja auch deswegen verlassen."