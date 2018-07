Früherer NFL-Champion Revis beendet Karriere

New York (SID) - Darrelle Revis, vor drei Jahren Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots, hat seine Football-Karriere beendet. "Ich schließe ein Kapitel in meinem Leben, von dem ich als Kind geträumt habe", teilte Revis über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram mit.

Darrelle Revis spielte seit 2007 in der NFL © SID

Der siebenmalige Pro-Bowler Revis (33) hat in der US-Profiliga NFL seit 2007 als Cornerback für die Patriots, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs gespielt. 2015 holte er mit New England seinen einzigen Titel.