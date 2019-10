Frust bei Bayern-Basketballern nach Pokal-Aus: "Das ist peinlich"

München (SID) - Der Frust saß tief bei Maodo Lo, nach dem völlig überraschenden Aus des deutschen Basketball-Meisters Bayern München in der ersten Pokal-Runde gab es nichts zu beschönigen. "Diese Niederlage ist bitter, das ist peinlich und darf einer Mannschaft mit hohen Ambitionen wie uns nicht passieren", sagte der Nationalspieler nach dem 84:85 (40:53) gegen die Telekom Baskets Bonn.

Maodo Lo zeigt sich nach Pokal-Pleite sehr enttäuscht © SID

Die erste Niederlage auf nationaler Ebene in dieser Spielzeit traf die Münchner hart, wie schon im Vorjahr ist die erste Titelchance früh verspielt - damals scheiterten sie im Pokal-Viertelfinale an Alba Berlin. Nun bleiben noch die Meisterschaft und die EuroLeague, in der Königsklasse wollen die Bayern als erstes deutsches Team das Viertelfinale erreichen.

Gegen Bonn ärgerten sich die Gastgeber vor allem über die schwache erste Halbzeit, kurz nach der Pause lagen sie schon mit 15 Punkten zurück. "Die erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht, dazu hat Bonn sehr gut gespielt, dadurch wuchs ihr Selbstvertrauen", sagte FCB-Trainer Dejan Radonjic. Lo, mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer der Bayern, fügte hinzu: "So eine Leistung zu bringen, vor allem in der ersten Halbzeit, das ist sehr enttäuschend."

Umso größer war die Freude bei den Bonnern - auch, weil sie die schmerzliche 82:114-Heimniederlage gegen die Crailsheim Merlins in der Liga am vergangenen Samstag vergessen machen konnten. "Ich weiß nicht, ob ich schon einmal auf einer extremeren Achterbahnfahrt war als in den letzten 48 Stunden", sagte Baskets-Trainer Thomas Päch: "Wir sind stark geblieben, zusammengeblieben und haben eine gute Reaktion gezeigt. Damit hätte man, glaube ich, nicht rechnen können."