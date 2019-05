Fünf Skisprung-Weltcups in Deutschland

Dubrovnik (SID) - Der dreifache Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und seine Kollegen machen im kommenden Winter viermal in Deutschland Station. Nach den beiden Wettbewerben der Vierschanzentournee in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) finden laut des neuen Saisonkalenders in Titisee-Neustadt (17. bis 19. Januar) und Willingen (7. bis 9. Januar) weitere Weltcup-Wettbewerbe statt. Oberstdorf ist am 1./2. Februar außerdem Schauplatz eines Frauen-Weltcups.

Eisenbichler ist vor dem letzten Flug der Saison Vierter © SID

Die Saison beginnt am 23./24. November in Wisla/Polen. Den Schlusspunkt bildet traditionell die Skiflug-WM in Planica (20. bis 23. März).