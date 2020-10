Fünf weitere Coronafälle Alba Berlin: Auch EuroLeague-Partie abgesagt

Berlin (SID) - Basketball-Meister Alba Berlin kann wegen sechs Coronafällen im Team auch in der EuroLeague nicht antreten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, sind neben dem am Wochenende positiv getesteten Spieler fünf weitere Teamkollegen an COVID-19 erkrankt. Alle sechs wurden isoliert und auch der Rest der Mannschaft befindet sich in Quarantäne. Wie die EuroLeague bekannt gab, wird das für Donnerstag angesetzte Spiel der Berliner gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz abgesagt.

Schon am vergangenen Sonntag musste die Partie in der Gruppenphase des BBL-Pokals gegen die Löwen Braunschweig wegen des ersten positiven Falles abgesetzt werden. Eigentlich soll Alba am kommenden Wochenende im Pokal weitere Spiele bestreiten. Am vergangenen Freitag hatte Berlin noch in der EuroLeague bei Titelverteidiger ZSKA Moskau gewonnen.

Die höchste Spielklasse Europas sagte zudem die Partien Zenit St Petersburg gegen Armani Mailand (22. Oktober) und Anadolu Istanbul gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne (23. Oktober) ab. Laut einer Regeländerung können EuroLeague-Partien bis zu dreimal wegen Corona verschoben werden.