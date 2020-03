Fünfkämpfer Dogue: "Hätte Bammel, nach Japan zu fliegen"

Köln (SID) - Fünfkämpfer Patrick Dogue steht einer Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr kritisch gegenüber. "Natürlich hätte ich Bammel, nach Japan zu fliegen. Ich bin zwar jung und habe ein starkes Immunsystem, eine Corona-Infektion würde ich wohl überleben", sagte der 28-Jährige dem Nachrichtenportal watson: "Aber ich habe einen Trainer, der ist 77 Jahre alt. Ich habe in meinem Umfeld auch ältere Menschen."

Patrick Dogue fordert vom IOC eine schnelle Entscheidung © SID

Dogue, der bereits für die Spiele (24. Juli bis 9. August) qualifiziert wäre, fordert vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) daher eine schnelle Entscheidung. "Ich weiß nicht, wie lange die Organisatoren noch warten wollen. Aber meiner Meinung nach sollten die Olympischen Spiele in dieser Form nicht stattfinden dieses Jahr", sagte der Potsdamer.