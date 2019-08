Fünfkampf-EM: Patrick Dogue sichert Olympia-Quotenplatz

Köln (SID) - Patrick Dogue (Potsdam) hat dem Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) bei den Europameisterschaften im englischen Bath einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gesichert. Dazu genügte dem DM-Achten der elfte Rang (1427 Punkte).

Deutsche Männer um Dogue verpassen Quotenplatz für Tokio © SID

Denn bei der EM wurden acht Olympia-Tickets vergeben, doch jede Nation konnte dabei nur maximal einen Qualifikationsplatz holen. Die restlichen drei DVMF-Athleten landeten auf den Plätzen 16, 22 und 30. Den Sieg holte der Brite James Cooke (1477). Den zuvor einzig vergebenen Tokio-Platz bereits sicher hatte Weltcup-Finalsieger Joseph Choong (Großbritannien).

Für die deutschen Männer wird es nun schwer, ein zweites Ticket für Tokio zu sichern. Bei den kommenden beiden Weltmeisterschaften vom 1. bis 9. September in Budapest und 2020 in China werden nochmals jeweils drei Startplätze vergeben. Zudem holen die besten sechs Athleten der Weltrangliste, die noch nicht qualifiziert sind, jeweils einen Quotenplatz.

Am Sonntag (ab 9.15 Uhr) steht das Finale der Frauen auf dem Programm. Hier gehen Annika Schleu, Rebecca Langrehr, Ronja Steinborn (alle Berlin) und die Potsdamerin Janine Kohlmann an den Start. Die besten Chancen hat die am vergangenen Wochenende zum vierten Mal zur deutschen Meisterin gekürte Schleu. Das bislang einzige Olympiaticket sicher hat London-Olympiasiegerin Laura Adauskaite (Litauen), die das Weltcupfinale für sich entschieden hatte. Dort war die Olympiavierte Schleu auf Platz drei gelandet.