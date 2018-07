Fünfkampf-EM: Schleu verpasst nächsten Staffel-Titel

Székesfehérvár (SID) - Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin Lena Schöneborn müssen die deutschen Asse im Modernen Fünfkampf offenbar vorerst kleinere Brötchen backen. Staffel-Weltmeisterin Annika Schleu verpasste zum Auftakt der EM im ungarischen Szekesfehervar mit ihrer Berliner Klubkollegin Alexandra Bettinelli die erfolgreiche Verteidigung ihres vor Jahresfrist mit Schöneborn gewonnenen Staffel-Titels und musste sich mit Platz vier begnügen.

Am Podest vorbei: Fünfkämpferin Annika Schleu © SID

Mit 1344 Punkten hatten die Olympia-Vierte und ihre neue Partnerin 28 Zähler Rückstand auf die weißrussischen Siegerinnen Wolja Silkina und Irina Prasijanzowa.

Bei den Titelkämpfen steht am Mittwoch als zweiter Wettbewerb die Männer-Staffel auf dem Programm. Für den Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf gehen der WM-Vierte Marvin Dogue (Potsdam) und Matthias Sandten (Bonn) als Duo an den Start. Von Donnertag bis Sonntag finden die Einzel-Konkurrenzen mit jeweils einem DVMF-Quartett statt. Zum EM-Abschluss am Montag werden die Titelträger in der Mixed-Staffel ermittelt.