Fünfkampf: Erster Podiumsplatz für Dogue im Weltcup

Prag (SID) - Der Potsdamer Marvin Dogue (23) hat in Prag zum ersten Mal den Sprung auf ein Weltcup-Podest der Modernen Fünfkämpfer geschafft. Der WM-Vierte von 2017 landete hinter dem russischen Olympiasieger Alexander Lessun und dem Briten Joseph Choong auf Rang drei.

Marvin Dogue landet in Prag auf Rang drei © SID

"Der dritte Platz gibt mir natürlich richtig Schub für die Olympiaquali", sagte der Sportsoldat und BWL-Student nach dem Wettkampf mit Blick auf die Sommerspiele in Tokio 2020. Auch seine Teamkollegen Fabian Liebig, Patrick Dogue (beide Potsdam) und Alexander Nobis (Berlin) präsentierten sich mit den Plätzen 15, 18 und 19 in guter Form.

Für die deutschen Fünfkämpfer war es bereits der dritte Podestplatz der Saison. Zuvor hatte Liebig in Sofia/Bulgarien Platz drei belegt, Christian Zillekens aus Potsdam gewann sogar den Weltcup in Szekesfehervar/Ungarn. Die größten Chancen auf die Qualifikation für Tokio haben die deutschen Athleten bei der EM im August im britischen Bath, bei der für Männer und Frauen jeweils acht Plätze vergeben werden.

Bereits am Samstag hatten die deutschen Fünfkämpferinnen ein starkes Teamergebnis erreicht. Die 21-jährige Rebecca Lengrehr (Berlin) schaffte es als Sechste erstmals in ihrer Karriere in die Top Ten bei einem Weltcup. Janine Kohlmann (Potsdam) wurde Siebte, Annika Schleu und Ronja Steinborn (beide Berlin) belegten die Plätze 13 und 24.