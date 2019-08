Fünfkampf: Liebig erstmals deutscher Meister

Berlin (SID) - Fabian Liebig (Potsdam) hat bei den deutschen Meisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Berlin zum ersten Mal den Titel gewonnen. Der 25-Jährige verwies in einem spannenden Wettkampf den Titelverteidiger Alexander Nobis (Berlin) auf Rang zwei. Dritter wurde überraschend der 19-jährige Fernand Mitterrand (Berlin).

Fabian Liebig wurde erstmals deutscher Meister © SID

"Fabi hat heute richtig abgeräumt. Einfach geil", freute sich Nobis, Ehemann von Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn, im ZDF-Interview für Liebig. "Die Stimmung war einfach genial, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch einmal so etwas gibt", sagte Liebig mit Blick auf das Format "Die Finals" in der Hauptstadt, bei denen DM-Titel in zehn Sportarten vergeben werden.