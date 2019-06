Fünfkampf: Marvin Dogue Zweiter beim Weltcup-Finale

Tokio (SID) - Die Brüder Marvin und Patrick Dogue (Potsdam) haben beim Weltcup-Finale der Modernen Fünfkämpfer in Tokio mit starken Leistungen überzeugt. Marvin Dogue (23) holte mit Rang zwei beim Testwettkampf für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr seinen zweiten Podestplatz der Weltcupsaison, er musste sich nur dem Briten Joseph Choong geschlagen geben. Der vier Jahre ältere Patrick Dogue wurde Sechster.

Bereits am Freitag hatte Annika Schleu (Berlin) mit dem dritten Platz geglänzt. Zu einem erneuten Sprung auf das Podest reichte es für Schleu und Marvin Dogue am Sonntag in der Mixed-Staffel nicht. Das Duo belegte beim Sieg der Franzosen den fünften Rang.

Die Sieger der Einzelwettbewerbe erhalten einen Quotenplatz für Olympia 2020.