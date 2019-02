Fünfte Niederlage in Folge für Edmonton - Draisaitl trifft doppelt

Montréal (SID) - Trotz zweier Tore von Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der Eishockey-Profiliga NHL die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Die Oilers unterlagen den Montreal Canadiens mit 3:4 nach Verlängerung. Draisaitl erzielte nach dem Ausgleich im ersten Drittel zum 1:1 im zweiten Durchgang die zwischenzeitliche 3:2-Führung.

Zwei Treffer von Leon Draisaitl (M.) reichen nicht © SID

Der 23-jährige Kölner hat nun 29 Tore in der laufenden Spielzeit erzielt und damit bereits nach 52 Saisonspielen seinen Bestwert aus der 2016/2017 eingestellt. Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder kam im Spiel bei den Canadiens rund elf Minuten zum Einsatz, blieb aber ohne Scorerpunkt. Schon am Vortag hatte Edmonton bei den Philadelphia Flyers eine Führung verspielt und am Ende 4:5 nach Verlängerung verloren.

In der Western Conference haben die Oilers nun 51 Punkte auf dem Konto und damit drei Zähler Rückstand auf die Vancouver Canucks (54), die den letzten Wildcard-Platz inne haben.